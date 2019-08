Furto di rame alle distillerie Nonino di Percoto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto. Ignoti sono entrati in azione nel cuore della notte, rubando diversi metri quadrati di rame dal tetto dell'azienda in comune di Pavia di Udine.

In azienda è subito scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto in prima battuta una pattuglia del Corpo Vigili Notturni. Poi i Carabinieri della Compagnia di Palmanova che indagano sul furto.