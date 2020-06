Furto in auto, colpo da 75mila euro

Alleggeriti di beni per 75.000 euro tra denaro in contanti e monili, tra cui due orologi preziosi, di marca Rolex, mentre pranzano in un locale di Latisana.

È successo il 10 giugno scorso nella cittadina della Bassa Friulana. Vittime del furto alcuni cittadini tedeschi che hanno lasciato una borsetta nell'abitacolo dell'auto durante il pranzo.

I ladri hanno scassinato la serratura della macchina e hanno rubato la stessa borsetta che conteneva all'interno, appunto, denaro contante, monili, orologi preziosi, e altri oggetti di valore. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Latisana, insieme ai colleghi del Norm.