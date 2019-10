Furto in autostrada a Verona, presi ad Amaro

Venerdì mattina, 11 ottobre, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Amaro ha arrestato due cittadini stranieri per furto aggravato in concorso. Si tratta di H.N. di 35 anni di origine croata e B.M. di 58 anni di origine bosniaca.



Una pattuglia impegnata nell’ordinaria attività di vigilanza stradale, all’altezza del km 45 della autostrada A23 nel comune di Gemona del Friuli, ha intercettatoa un’autovettura oggetto di una precedente segnalazione. Gli occupanti, nel pomeriggio del 10 ottobre avevano messo a segno un furto a bordo di un autovettura in sosta presso l’area di servizio di Scaligera Est ubicata sull’autostrada A4 nel comune di Soave (VR).



Nel corso della perquisizione degli occupanti e dell’autovettura è stato rinvenuto, occultato nel bagagliaio, uno zaino di colore nero e un personal computer marca Apple, corrispondenti a quanto sottratto presso la predetta area di servizio.



Inoltre, a bordo del veicolo sono stati trovati i documenti di identità di nazionalità ceca, anch’essi oggetto di furto, nonchè un coltellino a serramanico abilmente modificato per essere utilizzato come strumento da scasso.



Grazie alla sinergia tra i vari Comandi della Polizia Stradale, che hanno mantenuto un continuo monitoraggio del veicolo nelle ore successive al furto, i due stranieri sono stati arrestati per il concorso nel furto, nonché per la ricettazione della documentazione rinvenuta.



A conclusione dell’attività i due sono stati portati nella Casa Circondariale di Udine.