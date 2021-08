Furto in casa a Buja: denunciati due pregiudicati

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, a conclusione di alcune indagini avviate a seguito di un furto messo a segno a Buja, all’interno dell’abitazione di un 58enne del posto, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura di Udine, due pregiudicati friulani residenti nella zona pedemontana.

Si tratta di un 25enne e di un 24enne accusati di furto aggravato per essere stato commesso all'interno di un'abitazione, usando violenza sulle cose e con il concorso di più persone.

I due giovani, il 26 luglio scorso, dopo aver forzato una finestra, si erano introdotti nell’abitazione dell’uomo, rubando 1.300 euro in contanti, alcuni coltelli di marca e un orologio da uomo.

Gli uomini del Luogotenente Domenico Colonna, comandante del Norm, hanno anche recuperato parte della refurtiva (l’orologio e uno dei coltelli) che è stata riconosciuta dal derubato e dalla moglie, e che sarà presto restituita ai legittimi proprietari.



L’impegno degli investigatori tolmezzini, per individuare gli autori dei furti perpetrati nella giurisdizione di competenza, è notevole e costante. Attualmente, infatti, vengono analizzati i modus operandi dei ladri che hanno messo a segno altri furti, nel mese di luglio, nell’area del Tarcentino e del Gemonese, e nei comuni limitrofi per scoprirne le analogie e individuare i responsabili.