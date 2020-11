Furto in casa a Pasian di Prato

Esce da casa per poche ore, per delle commissioni. Quando rientra a casa, scopre di essere rimasta vittima dei ladri. È successo tra le 16.30 e le 19 di ieri, a Pasian di Prato.

Vittima una donna che ha denunciato subito l'effrazione ai Carabinieri della Stazione di Martignacco. I ladri hanno utilizzato una scala a pioli per raggiungere il terrazzo dell'abitazione, approfittando dell'assenza dei proprietari.

È dal balcone che sono penetrati nell'alloggio, cercando beni e preziosi in tutte le stanze. Sono riusciti a rubare denaro contante e gioielli, in cui valore è in corso di quantificazione. Adesso i militari dell'Arma di Martignacco sono sulle tracce dei topi d'appartamento.