Furto a Colloredo di Monte Albano, in una abitazione, nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo aver forzato una porta, i malviventi sono riusciti a rubare monili in oro, preziosi e contanti per oltre 10.000 euro. Rubati anche un fucile e una pistola, con relativo munizionamento. La brutta sorpresa al rientro dei proprietari che hanno chiamato il 112.