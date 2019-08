Furto in spiaggia a Lignano, denunciati due giovani

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al posto temporaneo di Lignano Sabbiadoro all’alba di ieri hanno denunciato per furto aggravato due giovani stranieri. Poco dopo le 4, alla Sala Operativa della Questura di Udine era arrivata la segnalazione di un furto a danno di due giovani turisti che si trovavano nel tratto di spiaggia compreso tra gli uffici 2 e 3 di Sabbiadoro, da parte di 4 ragazzi.

Ai due erano stati sottratti i portafogli con contanti, documenti e carte di credito, nonché altri effetti personali, contenuti nei rispettivi borselli. La Volante, giunta poco dopo sul posto, ha identificato due giovani, anche loro turisti, in vacanza assieme ad altri amici, uno nato in Romania, l’altro a Santo Domingo, di poco maggiorenni, la cui descrizione collimava con quella fornita dalle vittime e da due testimoni.

I ladri hanno poi consegnato una tessera bancomat poco prima sottratta e nascosta in un giardino vicino, mentre altra parte della refurtiva, ma non il denaro (in tutto circa 90 euro), è stata recuperata sull’arenile poco distante da lì.

Solo pochi giorni prima gli agenti del posto della Polizia di Stato di Lignano avevano arrestato due minori colti in flagranza di furto in alcune abitazioni della zona residenziale di Lignano Pineta. Quotidianamente per tutte le 24 ore pattugliano le vie della cittadina invasa in questo periodo estivo da migliaia di turisti.