Furto in supermercato, prende il volo sfondando una vetrina

Era passato inosservato tra gli scaffali del supermercato, almeno fino a quando non aveva preso con sé un grosso cartone di bottiglie di grappa. Cosa ci farà un ragazzino con tutte quelle bottiglie di superalcolici? Neanche il tempo di trovare una risposta, che l’agile ladro aveva imboccato deciso la via dell’uscita senza acquisti per cercare di dileguarsi.

Sentitosi braccato dalla vigilanza era scappato e, trovando la porta antipanico chiusa, non aveva esitato a sfondarla. Acciuffato tra i vetri andati in frantumi, sprovvisto di documenti, aveva dichiarato di essere minorenne. Così si era garantito la libertà, ma solo momentanea, perché grazie alla denuncia era stato processato e condannato. Ma quando per lui si stavano per aprire le porte del riformatorio, ormai era scomparso.

Almeno fino al controllo della Radiomobile di Aurisina, che l'ha rintracciato a bordo di un autobus di linea. Si scopre così che è ricercato per un mandato di cattura emesso della Procura dei minori di Milano nel 2011. L’uomo, un cittadino rumeno di 36 anni, deve scontare sette mesi di reclusione per furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere del Coroneo a Trieste.