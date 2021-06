Furto, lesioni personali, rissa e porto abusivo d’armi, rimpatriato

Ieri, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine ha dato esecuzione al rimpatrio coatto di un cittadino albanese, clandestino sul territorio nazionale.

Lo straniero, un 21enne domiciliato in provincia di Udine, con già due provvedimenti di espulsione alle spalle, dall’estate scorsa si era reso irreperibile da Varese, dove si trovava in attesa di essere rimpatriato.

Lo stesso, che annovera recedenti penali per furto, lesioni personali, rissa e porto abusivo d’armi, rintracciato in Friuli, è stato monitorato negli spostamenti dagli agenti della Polizia di Stato fino a quando, recatosi in una Stazione dei Carabinieri per una notifica, è stato accompagnato all’ufficio Immigrazione della Questura: qui è stato sottoposto a provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del Questore di Udine, atto convalidato dal Giudice di Pace di Udine, e successivamente accompagnato all’aeroporto di Venezia, dove veniva imbarcato con scorta di personale dipendente della Questura sul volo 2B224 delle 19.25 diretto a Tirana.