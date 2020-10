Furto nella notte, ma i Carabinieri li incastrano subito

Nella notte, i Carabinieri del Nor della Compagnia di Pordenone hanno fermato tre giovani - uno di nazionalità italiana e due stranieri, di età compresa tra i 21 e i 28 anni - per un furto commesso poco prima ai danni di un punto vendita di via Roveredo, a Porcia.

I tre sono incappati in un servizio straordinario di controllo del territorio, pensato proprio per reprimere i reati predatori, specie i furti in abitazione che, di recente, hanno ripreso consistenza nel Pordenonese. I militari, in collaborazione con l’unità cinofila composta dal pastore tedesco Cocco e dal suo conduttore del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (Padova), li hanno intercettati e bloccati, a bordo di una Renault Clio, poco dopo il colpo.

La perquisizione ha permesso di scoprire la refurtiva, oltre agli arnesi da scasso utili a forzare gli ingressi e i sistemi di sicurezza di abitazioni e locali pubblici. I militari stanno indagando per capire se altri colpi, commessi negli ultimi giorni tra Friuli e Veneto, possano essere attribuiti allo stesso trio.

Alla luce delle attività svolte, i tre giovani sono stati accompagnati nel carcere di Treviso, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha concordato pienamente con le risultanze investigative.