Fusea, vasto incendio boschivo al calare della sera

Il rogo boschivo che è scoppiato intorno alle 20 di ieri in Carnia si è esteso molto nella notte, complice il vento e la siccità che caratterizza questo periodo. Interessa la zona di Tolmezzo, partendo dall'abitato di Casasola e tutta la zona di Fusea. È molto esteso. Sta lambendo le abitazioni di Casasola che, al momento, non sono state dichiarate in pericolo.

Le famiglie continuano a vivere nelle loro case. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, insieme ai pompieri di Cercivento e Rigolato, con il supporto della Protezione Civile e degli uomini della forestale. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.