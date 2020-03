Fvg, 214 Comuni pronti ad aiutare gli anziani

In Friuli Venezia Giulia 214 Comuni hanno dato la disponibilità a supportare il Sistema sanitario e di Protezione civile per l'emergenza Coronavirus. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Il sistema di Protezione civile del Fvg si è immediatamente messo a disposizione dei cittadini con il coordinamento delle strutture comunali per l'aiuto alle persone anziane, consentendo loro di ridurre i rischi legati del contagio da Coronavirus.

Le richieste di aiuto, in particolare da parte di soggetti deboli o anziani (età maggiore di 70 anni), ad esclusione di eventuali soggetti sottoposti a quarantena, potranno riguardare piccole commissioni, come ad esempio l'acquisto di generi alimentari e di medicinali (con ricetta), che saranno recapitati a domicilio ma senza accedere nelle abitazioni. La spesa sostenuta rimarrà carico degli utenti.

Si invitano gli interessati a chiamare direttamente le strutture comunali evitando così di sovraccaricare il numero verde della Protezione Civile 800500300 attivo nelle 24h.

Riccardi, su indicazione del Commissario del Governo, precisa che sono escluse categoricamente attività di controllo delle limitazioni alla mobilità da parte dei volontari di Protezione Civile anche a supporto delle Forze dell'ordine o della Polizia locale.