Fvg ancora nella morsa delle fiamme

In Fvg si continua a lottare contro gli incendi, dal Carso a Taipana. Le condizioni meteo favorevoli e il massiccio impiego di mezzi aerei fanno sperare di riuscire a circoscrivere le fiamme, ma l'evoluzione è ancora incerta.

IL FRONTE SUL CARSO. Da ieri, centinaia di persone – tra le frazioni di San Michele a Savogna d’Isonzo, Devetachi e Visintini, in comune di Doberdò del Lago - sono state evacuate a causa della vicinanza con i fronti aperti sul Carso.

Il dispositivo messo in campo dai Vigili del fuoco è lo stesso della serata di ieri (più di 80 pompieri, con almeno 20 mezzi); sono presenti anche i pompieri sloveni con una cinquantina di uomini, personale del Corpo Forestale regionale, volontari antincendio boschivo della Protezione civile e Forze di Polizia che svolgono le operazioni di supporto di loro competenza.

Mentre alcune squadre sono impegnate nello spegnimento e bonifica dei focolai altre presidiano abitazioni e infrastrutture potenzialmente messe a rischio dall’incendio.

Nella mattinata tra il casello autostradale del Lisert e Sablici è stato segnalato un focolaio che è stato prontamente spento e bonificato da Vigili del fuoco assieme ai volontari Aib della Protezione Civile; il focolaio non ha interferito con il traffico autostradale e nemmeno con quello ferroviario.

Sul Carso continuano anche le operazioni di lanci d’acqua da parte di elicotteri regionali e di due Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il rogo non è ancora sotto controllo, ma non è avanzato in modo significativo. Lo confermano anche dal Comune di Savogna, sottolineando come resta in vigore – fino a nuove comunicazione – l’ordinanza di evacuazione dalle abitazioni delle località più a ridosso del bosco. Le case, grazie al lavoro delle squadre di terra e al vento meno intenso del previsto, sono sane e salve. “Vi ringraziamo per la pazienza, nonostante la grande preoccupazione condivisa da tutti”, conclude il sindaco di Savogna d’Isonzo, Luca Pisk.

L'INCENDIO SUL GRAN MONTE. Le preoccupazioni maggior in questo momento sono suscitate dall'incendio divampato una settantina di chilometri più a nord, ma sempre a ridosso del confine con la Slovenia, nel Comune di Taipana. Da ieri, infatti, ha ripreso a bruciare il Gran Monte, sopra la frazione di Monteaperta, con diversi focolai attivi che, in alcuni momenti della giornata, hanno fatto alzare una densa colonna di fumo, visibile anche dalla pianura friulana. Anche qui operative per tutta la notte le squadre di terra, mentre dalle prime luci sono riprese le operazioni dal cielo.

Impegnati due Canadair dei Vigili del fuoco; presente anche una squadra di terra dei pompieri che sta rifornendo la vasca dalla quale gli elicotteri regionali si riforniscono d’acqua e che poi scaricano sull’incendio, divampato in un'area boschiva particolarlmente impervia.

MONTE RAUT. E', invece, certamente partito da un fulmine, caduto nella notte tra sabato e domenica, l'incendio che da sei giorni sta interessando il Monte Raut sul versante di Frisanco. La situazione continua a essere in costante evoluzione. Mercoledì il rogo sembra in via di risoluzione, dopo l'intervento di canadair ed elicotteri, mentre ieri la situazione è peggiorata nel pomeriggio, per poi migliorare nuovamente in serata, complici le basse temperature e qualche pioggia.

La differenza continua a farla il vento, come spiega il sindaco di Frisanco Sandro Rovedo che sta monitorando l'evolversi dell'incendio. Al momento il monte sta fumando poco. Resta alta l'attenzione dei Vigli del fuoco, della Forestale e della Protezione civile.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza di coperture di tetti e infrastrutture a seguito del maltempo che alle 2.40 di martedì 26 luglio ha colpito il Friuli Occidentale, i pompieri stanno completando gli ultimi interventi. Prosegue anche la conta dei danni. I Sindaci di Roveredo in Piano, San Quirino e Fontanafredda, infatti, hanno chiesto alla Regione lo stato di calamità naturale.

METEO E QUALITA' DELL'ARIA. Nel corso della notte le zone settentrionali della regione sono state interessate dal passaggio di qualche temporale che ha lasciato al suolo tra 5 e 22 mm di pioggia su Alpi e Prealpi Carniche, tra 0 e 5 mm sulle Giulie, nonché qualche raffica di vento, fino a 60 km/h sullo Zoncolan.

Su pianura e costa, al di là di una modesta nuvolosità, non si sono avute conseguenze rilevanti, salvo vento tra 20 e 35 km/h da nord in pianura, all'uscita della valle del Tagliamento, mentre su costa e Carso ha soffiato Borino tra 15 e 30 km/h.

Nel corso della mattinata andrà esaurendosi il Borino su costa e Carso, lasciando il posto, dopo le 11 circa, alla brezza di mare, tra sud e sud-ovest, con velocità tra 10 e 30 km/h. Verso sera inizieranno ad avvertirsi gli effetti del passaggio di un fronte atlantico, che porterà rovesci e temporali sparsi dapprima sui monti e poi, dalla sera, anche su pianura e costa. In questa fase, i venti saranno di direzione variabile e soggetti a raffiche locali associate agli eventuali temporali, pur non notandosi un regime sinottico prevalente del vento.

Al momento, in base alle rilevazioni dell'Arpa Fvg, i valori delle Pm10 sono nella norma (sotto 50 µg/m3) in tutti i punti di rilevamento della Regione.

Notizia in aggiornamento