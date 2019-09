Fvg Strade, cantieri per 19 milioni

Sono 19 i milioni di euro investiti nella manutenzione ordinaria delle strade statali, regionali e locali di competenza di FvgStrade che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, ha deliberato nell'ultima seduta.

"Questo ulteriore investimento della Regione - sottolinea Pizzimenti - permetterà di rendere più scorrevoli e sicure le strade a vantaggio della qualità dei sedimi stradali del Friuli Venezia Giulia".

Due in particolare gli interventi non più derogabili: con 1,2 milioni di euro verranno attuati interventi sui piani viabili in conglomerato bituminoso che, nonostante l'investimento in assestamento di bilancio 2017, presentano ancora molti tratti di rette in cosiddetto codice rosso, ovvero che necessitano intervento entro un anno dalla mappatura; il secondo intervento, dell'importo di 500mila euro, riguarderà la sostituzione delle barriere di sicurezza (guard-rail) incidentate o ormai vetuste rispetto agli aggiornati standard.