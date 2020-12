Fvg Strade, riaprono alcuni tratti chiusi per il maltempo

Fvg Strade comunica la riapertura alla circolazione nei Comuni di Ampezzo e Sauris sulla Sr Ud 73 "del Lumiei" nel tratto compreso dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 17+600.



Visto il parere della Commissione valanghe del Comune di Chiusaforte è parzialmente revocata l'Ordinanza n. UD 460 del 09/12/2020, con la riapertura alla circolazione in Comune di Chiusaforte sulla SR UD 76 "della Val Raccolana" nel tratto compreso dalla progressiva km 14+000 alla progressiva km 21+400 a decorrere dalle 11 di questa mattina.



Rimangono chiuse o a senso unico alternato le seguenti strade: Ss 52 Carnica a senso unico alternato al chilometro 48; la Sr 465 della Forcella Lavardet e valle San Canciano, chiusa dal km 10+596 al km 15+700; la Sr Ud 110 di Passo Pramollo, percorribile soltanto dai mezzi di soccorso; chiusa la Sr Ud 40 di Paularo; Chiusa dal km 7+200 in località Caprizzi al km 23+800 in località Maleon, la Sr 552 del Passo Rest; Chiusa per la caduta di alberi la Sr Pn 57 di Campone.