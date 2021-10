G20 a Roma, ripristinati i controlli alle frontiere

In vista del G20, in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre a Roma, sono stati ripristinati i controlli al confine. La misura, disposta dal Viminale, rientra nella prassi in vista di appuntamenti internazionali di questo calibro ed è stata comunicata nei giorni scorsi a tutti i ministri dell’Interno dei Paesi dell’area Schengen e alla Commissione europea.

Nel dettaglio, i controlli a tutte le frontiere con altri Stati scattano dalle 22 del 27 ottobre e fino alle 13 dell’1 novembre. Nel dettaglio, a Tarvisio, lungo l’A23, è stato predisposto un monitoraggio a campione dei mezzi in ingresso, anche attraverso una restrizione della carreggiata per facilitare le verifiche delle forze dell’ordine.