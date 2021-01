Gabbia di ferro da abbattere chiudere con il ’900

Tra gli addetti ai lavori se ne parla da oltre da oltre quarant’anni e un intervento radicale sull’area ferroviaria e industriale di Udine significa portare l’intera città nel nuovo secolo. Ne è convinto Sandro Fabbro, docente di urbanistica all’Università del Friuli e coordinatore del gruppo di lavoro che ha elaborato il piano.



A chi è venuta l’idea e perché?

“L’idea, di per sé, non ha nulla di straordinario: sta dentro un processo di naturale evoluzione della città. Udine è stata rinchiusa, per oltre 150 anni, in una gabbia di ferro. All’epoca era un’innovazione perché serviva a industrializzarla. Oggi, se vogliamo rigenerare la città evitando di disperdere gli insediamenti e di sprecare suolo, dobbiamo togliere questa gabbia di ferro interrando almeno le parti più impattanti dei vecchi binari e recuperando le sue aree dismesse. Qualcuno sostiene che si tratta di un’opera troppo costosa. Ma, tenendo conto dei costi e delle tecnologie dell’epoca, non risulta sproporzionata a quanto fu speso dalla fine dell’800 per abbattere l’ultima cinta muraria, mettere giù i binari, fare la stazione e realizzare la circonvallazione urbana. Domandiamoci, invece, quanto costa, oggi e in futuro, a tutta la città e al Friuli, non farlo e rimanere fermi al secolo scorso! Bisogna ideare un progetto e realizzarlo un po’ alla volta”.



“Perché le grandi fasi realizzative, cioè interramento della ferrovia, riurbanizzazione delle aree e nuove costruzioni, richiedono molti anni per essere realizzate. La Safau è ancora lì da 40 anni! Forse siamo ottimisti a parlare solo di trent’anni per realizzare tutte tre le fasi. Il 2050 è anche l’obiettivo temporale del piano europeo del Green New Deal al quale facciamo riferimento per tutti gli aspetti energetici e di trasporto sostenibile”.“Dipende dalle scelte che si faranno già nelle prossime settimane per il Recovery Plan. Se le nostre autorità politiche non riescono oggi a trovare un po’ di spazio in quel piano, tra trent’anni saremo più o meno come ora. E un altro Recovery Plan non ci sarà più”.“Sia la Regione, sia il Comune apparentemente bene. Ma oggi questo progetto non c’è nella bozza del Recovery Plan nazionale. Troppo complesso e troppo costoso? In un Piano nazionale che destina quasi 30 miliardi solo alle ferrovie? Non credo proprio! Se era così potevano chiederci di articolare il progetto in fasi, temporali e di costo, di dimensioni più ridotte. Ma nessuno, da quando ai primi di settembre l’abbiamo presentato, ce lo ha mai chiesto. Il Recovery Plan è ancora in bozza e, se ci si muove subito, un accordo con Rfi si può ancora fare. Altrimenti, la strategia va perseguita comunque, come hanno già fatto prima di noi decine di città europee, anche piccole, che hanno ristrutturato la loro urbanistica a partire dalle aree delle stazioni ferroviarie cogliendo tutte le opportunità di finanziamento che l’Europa ha offerto negli ultimi 20 anni e che ora offrirà ancora più di prima. Questo progetto, infatti, è pienamente coerente con tutti gli obiettivi delle politiche europee”.“Al centro storico no, perché si parla di qualità e funzioni diverse e complementari. Con Udine Nord è successo semmai il contrario. Non c’era spazio economico per due progetti così grossi e le amministrazioni comunali di allora decisero di puntare sul recupero privato dell’area ex Bertoli ritardando di decenni la soluzione di un problema pubblico come quello della ferrovia e dell’area ex Safau”.“Da parte mia nessuno. Con il mio gruppo, sotto l’egida dell’Università, abbiamo già lavorato per mesi, a titolo volontario, affinché la città possa proporre un progetto all’altezza del Recovery Plan. Aspettiamo ancora una risposta. Comune e Regione, se volessero andare avanti, dovrebbero prima di tutto incontrare e fare un accordo con Rete Ferroviaria Italiana”.