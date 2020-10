Garage in fiamme, tre persone leggermente intossicate

Nella notte, intorno all'una, la partenza dei Vigili del Fuoco di Maniago, assieme alla squadra di Spilimbergo e all'autobotte della sede centrale, sono intervenute per un incendio che ha coinvolto il garage di un'abitazione in via della Suarch, a Meduno

I pompieri, giunti in forze, hanno arginato e circoscritto i danni alla sola rimessa, in cui ha avuto origine il fuoco. I tre proprietari hanno ricevuto le cure dei sanitari, in arrivo da Sequals, per aver inalato fumo durante le fasi iniziali dell'incendio; sono poi stati portati all'ospedale di Spilimbergo per accertamenti.

Le operazioni di messa in sicurezza dei locali interessati e per garantire l'assenza di monossido di carbonio dalla zona abitativa, sono durate fino al mattino. Sul posto anche i Carabinieri di Spilimbergo.