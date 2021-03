Gattino ferito e spaventato salvato dalla Stradale in autostrada

Si dice che i gatti abbiano sette vite (addirittura nove nel mondo anglosassone) e forse in fondo a questo detto popolare c'è un pizzico di verità, come testimonia il salvataggio compiuto in autostrada da due agenti della Polizia Stradale di Pordenone. Un gatto è stato miracolosamente recuperato e salvato dagli agenti di una pattuglia impiegata in servizio di vigilanza lungo l’autostrada A28.



Il micio, dal manto bianco e nero, era stato avvistato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato l'allarme alla Sala Operativa del Centro Operativo Autostradale di Udine.



Nei pressi dell’area di servizio Gruaro (VE) il felino, impaurito, percorreva l’arteria accostato lungo il guardrail centrale. Gli agenti sono subito intervenuti, facendo rallentare in sicurezza i veicoli in transito, mentre il gatto continuava a percorrere il canale di scolo delle acque lungo lo spartitraffico centrale. Lo sfortunato felino, inizialmente diffidente, spaventato ha cercato di allontanarsi. Troppa, però, anche per il micio spericolato la paura di abbandonare l'unico luogo che poteva sembrargli sicuro, percorrendolo per più di 30 metri.



Dopo qualche minuto, come se incredibilmente avesse intuito le intenzioni dei poliziotti,, saldamente ma con dolcezza, accogliendolo ancora tremante tra le sue braccia.Il micio. I due poliziotti, già affezionatisi al gatto, lo hanno affidato alle cure del “Servizio Veterinario dell’Asl 4 di Portogruaro”.