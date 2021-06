Intervento dei Vigili del Fuoco di Lignano, questa mattina, nella zona di Pineta. A chiamarli il proprietario di un gattino che si era arrampicato su un alto pino marittimo.

È stato necessario l'intervento di un mezzo autoscala per raggiungere il punto in cui il felino si era bloccato non riuscendo più a scendere. I pompieri hanno terminato in breve tempo il salvataggio e la bestiola è stata affidata ai proprietari, che la attendevano con un trasportino ai piedi dell'albero.