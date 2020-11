Alle 11.25, la seconda squadra del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta nella zona est della città per l'incendio di un gazebo situato nel giardino di un'abitazione.

L'intervento dei pompieri è valso a contenere l'incendio al gazebo e alle attrezzature da giardinaggio in esso contenute, evitando la propagazione del fuoco alle strutture della casa. Nessuna persona è rimasta coinvolta; in fase di accertamento le cause del rogo.