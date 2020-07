Gazebo in fiamme, incendio a Pradamano

I Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine sono intervenuti, intorno alle 5 di questa mattina, per un incendio divampato nel territorio del comune di Pradamano. Per cause in corso di accertamento, comunque accidentali, legate con ogni probabilità a una candela lasciata accesa, il gazebo allestito nel cortile di un'abitazione per trascorrere le serate all'aperto, è stato avvolto dalle fiamme.

È scattata subito la chiamata al 112 e la centrale Nue ha inviato sul posto i pompieri. Il personale dei Vigili del Fuoco ha spento il rogo, che ha danneggiato la struttura in legno, evitando che le fiamme potessero estendersi anche alla casa. Nessuna persona è rimasta ferita.