I Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti intorno alle 6, nei giardini del Parco delle case Ater di via Bassano, a Pordenone.

Per cause che paiono essere di natura dolosa, ma che restano comunque da accertare, un gazebo in legno di circa due metri per due, installato nell'area verde comune utilizzata dai condomini, in particolare nella bella stagione, è andato distrutto a seguito di un incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.