Gemona, anziana rapinata in casa da tre uomini

Notte da incubo per un'anziana, ultraottantenne, residente a Gemona del Friuli, vittima di una rapina nella sua abitazione, dove vive da sola. Intorno alle 23, tre persone con il volto travisato sono entrate nella sua abitazione dopo aver forzato un infisso.

Le hanno intimato di consegnare tutti gli oggetti preziosi e i soldi in contanti che aveva con sé. Non le è stata usata violenza fisica, tanto che non è stato necessario il ricorso per lei alle cure mediche. È stato comunque un momento di grande spavento.

I tre uomini hanno cercato dappertutto nel tentativo di trovare monili e denaro. La pensionata, però, non aveva nulla di tutto ciò in casa.

I tre malviventi se ne sono andati quindi a mani vuote. Ripresasi dallo spavento, l'anziana è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Gemona che adesso indagano, insieme ai militari del Norm della Compagnia di Tolmezzo, per identificare i rapinatori. Si tratta del terzo caso in pochi giorni in questa zona.