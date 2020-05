Gemona, deposito di attrezzi in fiamme

Incendio a Gemona del Friuli, in via Armentaressa, nella parte bassa della cittadina. A prendere fuoco una baracca utilizzata come deposito attrezzi. Dopo l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i volontari del Distaccamento di San Daniele del Friuli. Le fiamme sono state domate in poco tempo.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo, che non ha interessato altri fabbricati limitrofi. Nessuna persona è rimasta ferita. La struttura, che era stata utilizzata anche come abitazione, pima di cadere in decadenza, è stata dichiarata inagibile.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo