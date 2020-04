Gemona, guarita dal Coronavirus un'anziana

Restano fermi a 11 i casi di positività al Covid-19 a Gemona, ma salgono a tre i guariti. Ne dà notizia, in un post su Facebook, il sindaco Roberto Revelant. "Come è noto abbiamo registrato nei giorni scorsi un decesso tra le tre anziane ospiti in casa di riposo; una risulta ancora ospedalizzata, mentre l’importante aggiornamento di oggi è che la terza positiva al Coronavirus è dichiarata guarita ed è un’importante notizia.

A oggi in casa di riposo non ci sono ospiti positivi, ma resta particolarmente attenzionata in quanto un operatore è risultato contagiato. Un ringraziamento a tutti il personale impegnato nella struttura, chiamato a un’operatività tutt’altro che facile".

"Dall’ottima notizia legata alla guarigione c’è, però, un problema: vedo ancora troppi cittadini in giro per la città, e ciò mette a rischio tutta la comunità, mancando di rispetto a chi, invece, è rispettoso delle regole. Dentro i supermercati e i negozi si entra da soli, non in coppia", prosegue il sindaco. "I limiti come sapete sono stati estesi fino al 13 aprile ed è certo che almeno alcune restrizioni saranno ulteriormente prorogate. In tanti stanno facendo notevoli sacrifici per garantire distanziamento sociale, ma ho ricevuto alcune segnalazioni di persone o piccoli gruppetti che non rispettano le regole. Sia chiaro che cene o aperitivi, grigliate in compagnia (che mancano pure a me) al di fuori del proprio nucleo familiare sono vietati e saranno segnalati immediatamente alle autorità a cui sarà chiesto d'intervenire immediatamente. Questo vale oggi e soprattutto nei giorni pasquali. Su questo non ci sarà tolleranza, perche non si può per colpa di pochi vanificare i notevoli sforzi fatti finora dalla comunità, perché questo virus non perdona, ed a questo punto nemmeno le forze di polizia", conclude Revelant.