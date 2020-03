Gemona, restano sei i casi positivi al Covid-19

Rimane stabile, a sei, il numero di casi di Coronavirus a Gemona. La conferma arriva dal Sindaco Roberto Revelant. "Non registriamo, al momento, nuovi positivi. Approfitto per lanciare un appello a chi non lavora: evitate di fare la spesa al sabato. Cerchiamo comunque di fare ancora piu attenzione, tutti, ma in particolare l’invito è rivolto oggi agli anziani, che vi invito a stimolare con educazione, perché sono i più colpiti da questo virus. Visto che il tempo ai pensionati non manca alla pari di chi ora è costretto a casa dal lavoro, dovete evitare di andare nei centri commerciali e negli alimentari il sabato, che per molti lavoratori rappresenta l’unica giornata a disposizione per fare la spesa".

"Si segnala inoltre che, a partire da lunedì 23 marzo, A&T 2000 (soggetto gestore della raccolta dei rifiuti) attiverà il nuovo numero 388 5638308 a disposizione degli utenti per richiedere la consegna urgente a domicilio dei sacchetti per la raccolta differenziata, in considerazione della chiusura temporanea del centro di raccolta di via San Daniele. Il numero sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9 alle 11", conclude il sindaco.