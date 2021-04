Gemona, tentato furto nell'autolavaggio

Il personale della Mondialpol è intervenuto questa notte alle 4 insieme alla Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Tolmezzo per un allarme furto in via San Daniele, a Gemona del Friuli, in un autolavaggio.

I ladri hanno forzato la porta dell'ufficio e hanno rovistato in tutti gli ambienti, alla ricerca di beni e soldi. Pare che non sia stato rubato nulla, grazie al tempestivo intervento dei militari dell'Arma e delle guardie giurate della Mondialpol.

I danni - in particolare per l'infisso forzato - sono in corso di quantificazione.