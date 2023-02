Gemonese trovato senza vita a Padova, è giallo

E’ giallo sulla morte di Fabrizio Copetti, il dirigente di banca di 55 anni, originario di Gemona e da quindici anni residente per lavoro a Padova, trovato senza vita ieri sera in via Avanzo, all’altezza di un attraversamento pedonale.

Difficile pensare che Copetti sia stato colto da malore. Potrebbe essere stato investito da un’auto, il cui conducente si è dileguato, oppure aggredito.

A fare chiarezza sull’accaduto saranno gli agenti della Polizia locale, che hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza della zona.

Copetti, già direttore di filiale per Intesa Sanpaolo prima e Unicredit poi, ad Artegna e a Udine, da gennaio del 2007 ricopriva l'incarico di specialista senior del settore Sviluppo e Formazione della banca. In Friuli, dove aveva ancora parenti e amici, tornava spesso.