Gestione emergenze, accordo tra Aeronautica Militare e i Vigili del Fuoco

E' stato firmato oggi, lunedì 16 agosto 2021, presso la base aerea di Rivolto, un accordo di collaborazione tra il 2° Stormo dell’Aeronautica Militare e i Vigili del Fuoco di Udine, il primo nella lunga storia dell’aeroporto friulano.



A firmare l’importante protocollo operativo di collaborazione il Comandante del 2° Stormo, Colonnello Marco Bertoli, e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, Alberto Maiolo.



L’accordo conferisce l’opportunità di assicurare una risposta coordinata e organica a varie tipologie di emergenza con l’ausilio di tutte le tecnologie a disposizione delle due componenti, allo scopo di meglio perseguire gli interessi della collettività in ottica di sistema Paese.



La sinergia tra i due organi istituzionali, l’Aeronautica Militare da un lato e i Vigili del Fuoco dall’altro, costituisce inoltre lo stimolo per nuove e importanti opportunità di confronto e di addestramento volte a promuovere l’accrescimento professionale del personale coinvolto, attraverso un’adeguata attività di formazione teorica ed esercitazioni pratiche congiunte.



L’interoperabilità fra le due componenti, che si traduce quindi in scambio di esperienze lavorative e confronto tra diverse metodologie di intervento operativo, ha tra i suoi numerosi vantaggi un deciso aumento della sicurezza e dell’operatività dell’Aeroporto di Rivolto per la concreta possibilità di avere a disposizione non solo sofisticati mezzi e attrezzature in dotazione ai Vigili del Fuoco, ma anche una maggiore formazione per il personale operativo del 2° Stormo, primo fra tutti quello appartenente alla categoria antincendio.