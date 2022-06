Gestisce una fiorente attività di spaccio tra i giovani, chiesto il rinvio a giudizio

In questi giorni, la Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto il rinvio a giudizio per spaccio, davanti al Tribunale di Pordenone, di un 27enne di nazionalità afghana, richiedente asilo (peraltro già negato, ma in attesa della decisione della Corte di Cassazione), in Italia da qualche anno.

Lo straniero, che dal 31 marzo è in stato di custodia cautelare in carcere a Udine (rimesso in libertà e poi nuovamente arrestato il 22 aprile, in quanto aveva proseguito nei traffici di stupefacenti), ha già ripetutamente violato le norme penali per guida in stato di ebbrezza, furto e altro, ma ora deve rispondere di una costante e professionale attività di spaccio, prevalentemente nella centralissima piazza Risorgimento a Pordenone.

Secondo le investigazioni svolte, dalla Guardia di Finanza ma anche dalla Polizia di Stato (e che dovranno essere confermate in sede di dibattimento), il 27enne avrebbe ripetutamente venduto hashish a non meno di 12 giovani, in un arco di tempo di oltre quattro anni, fino a pochi giorni prima di essere arrestato.

“Confidiamo – commenta il procuratore capo Raffaele Tito - che sia ritenuto responsabile dell’attività di spaccio e, quindi, rispettando le dovute garanzie, all'esito del processo possa essere definitivamente espulso dallo Stato”.