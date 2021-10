Gestiva un fiorente import di cocaina, arrestato

Martedì 19 ottobre, la Polizia spagnola, a Siviglia, ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo disposto dalla Procura generale di Trieste a carico di un 42enne, già residente a Udine. L’uomo era fuggito in seguito a una condanna a cinque anni, otto mesi e 11 giorni emessa dalla Corte d’Appello di Trieste per reati di droga commessi in Friuli.

Tra il 2009 e 2010, infatti, la Squadra Mobile di Udine aveva disarticolato una banda, composta da connazionali e cittadini albanesi e messicani, che si era specializzata nell’importazione dalla Spagna di consistenti quantitativi di cocaina. Dopo una lunga attività investigativa, era emerso come il gruppo criminale avesse dato vita a una fiorente attività di spaccio dello stupefacente che, dalla Spagna, attraverso la mediazione di alcuni soggetti residenti nel Milanese, veniva venduto in Friuli. Un cittadino messicano, poi, aveva il compito di trasformare la cocaina grezza per essere poi piazzata sul mercato.

Il 42enne si era rifugiato già da qualche anno nella Penisola iberica, dove è stato arrestato grazie all’attività della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con la Polizia spagnola. Sono in corso le procedure di estradizione.