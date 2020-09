Gettano tre gattini nel cassonetto, li salvano i pompieri

Alle 18.30, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli è intervenuta in località Albania, nel comune di Prepotto, per soccorrere tre gattini che erano stati abbandonati all'interno di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

Il personale, giunto sul posto, ha trovato la persona che aveva chiamato il 112, dopo aver sentito il miagolio provenire dall'interno del cassonetto. Dopo aver indossato tutte le protezioni del caso, i pompieri hanno iniziato a rovistare nel contenitore dell'immondizia, trovando tre sacchetti di plastica chiusi che contenevano ognuno un gattino, nati probabilmente da pochi giorni. Dopo il recupero sono stati visitati da un veterinario che ne ha accertato il buono stato di salute.

Uno dei vigili del fuoco intervenuti si è quindi offerto di portarli a casa sua, dove saranno accolti da una gatta che da poco ha dato alla luce altri cuccioli.