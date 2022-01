Giallo di Trieste, attesa per autopsia e Tac

Il corpo senza vita ritrovato mercoledì 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste appartiene a Liliana Resinovich? Come e quando è morta la donna?

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere sul giallo della 63enne scomparsa da casa, nel rione di San Giovanni, dal 14 dicembre, senza lasciare alcuna traccia. Domande alle quali potranno fornire una risposta gli esami che sono stati affidati questa mattina a Fabio Cavalli, specialista in radiologia e antropologia forense, e al medico legale Fulvio Costantinides.

Oltre all'autopsia, infatti, sarà eseguita al più presto anche una tac integrale sul cadavere ritrovato nella boscaglia in due sacchi neri, mentre la testa era avvolta in due sacchetti di plastica trasparente. Un elemento, questo, che potrebbe far pensare a una morte causata da soffocamento. Sul corpo, però, non sono stati trovati segni di violenza né di lotta.

Da quanto si apprende la tac integrale dovrebbe essere eseguita lunedì, mentre l'autopsia martedì. Gli investigatori confronteranno anche i sacchi e i sacchetti (non ancora rimossi, a quanto si apprende) in cui è stato trovato il cadavere con quelli presenti nell'abitazione di Liliana, dove al momento vive il marito Sebastiano Visintin.

I risultati delle analisi saranno determinanti per orientare la successiva attività della Procura della Repubblica di Trieste e per verificare tutti i profili penalmente rilevanti della vicenda.

Nel frattempo proseguono le investigazioni da parte della Squadra Mobile di Trieste, coordinate dal sostituto procuratore Maddalena Chergia, titolare del procedimento, finalizzate a raccogliere elementi rilevanti sul luogo del ritrovamento del corpo, anche per capire se sia stato o meno spostato.