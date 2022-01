Giallo di Trieste, continuano le indagini

Continuano le indagini per trovare risposte al giallo della morte di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa dal 14 dicembre e trovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, poco distante da casa.

La Procura ha notificato al marito della pensionata, Sebastiano Visintin, in quanto parte offesa, l'atto con cui dispone nuovi esami non ripetibili sui reperti ritrovati assieme al cadavere della donna. Tra gli oggetti interessati ci sarebbe anche una bottiglietta di plastica con all'interno del liquido, individuata vicino al corpo.

I reperti saranno analizzati nel Laboratorio chimico del Gabinetto interregionale della Polizia Scientifica del Triveneto, a Padova. Alle analisi parteciperanno anche rappresentanti incaricati da Visintin, che ha nominato l'avvocato Paolo Bevilacqua quale difensore di fiducia.

Al momento, lo ricordiamo, non ci sono nomi iscritti sul registro degli indagati e gli inquirenti procedono, con il massimo riserbo, nelle attività d'indagine. L'autopsia, eseguita l'11 gennaio, non ha sciolto tutti i nodi relativi alle cause della morte della donna. Si attendono, dunque, anche gli esiti degli esami tossicologici, per i quali sono richiesti mediamente 30 giorni.