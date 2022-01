Giallo di Trieste, eseguita la Tac

E' stata eseguita stamattina, nell'ospedale di Cattinara, la Tac disposta dalla Procura della Repubblica di Trieste sul cadavere della donna trovato mercoledì pomeriggio in un boschetto del parco dell'ex ospedale psichiatrico, nei pressi dell'abitazione di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre.

La Tac - da quanto trapela da ambiente investigativi - è finalizzata ad accertare l'identità della donna e a scoprire eventuali emorragie interne, traumi, fratture o microfratture.

L'autopsia, disposta dalla stessa Procura, servirà, invece, a individuare con precisione la data e le cause della morte e sarà eseguita lunedì. Gli accertamenti sono stati affidati all'esperto di radiologia forense Fabio Cavalli e all'anatomopatolo Fulvio Costantinides.

Sui risultati della Tac non è trapelato alcun particolare. Al momento non risultano persone indagate. Si è solo saputo che, dalla Procura, la vicenda è stata e rimane iscritta a "modello 44", il registro che raccoglie le notizie di reato contro ignoti. Non trova riscontro nell'inchiesta, quindi, l'ipotesi del suicidio, che avrebbe comportato l'iscrizione - con il "modello 45" - come fatto che non costituisce reato.

E' certo, comunque, che allo stato gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, suicidio compreso, e sono molto prudenti nell'ufficializzare l'identità della donna, anche se molti elementi fanno pensare che possa essere Liliana, dalla corporatura esile a un paio di occhiali trovati vicino al cadavere.

Il riconoscimento del cadavere non è ancora stato fatto. Il marito della donna, Sebastiano Visintin, ieri sera ha partecipato a una fiaccolata e continua a ribadire che la moglie non si è suicidata.