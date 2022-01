Giallo di Trieste, il corpo senza vita è di Liliana Resinovich

Proprio nel giorno dell’autopsia, arriva una prima, importante, conferma: è di Liliana Resinovich il corpo senza vita trovato il 5 gennaio nel parco dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste.

Il riconoscimento del cadavere è stato effettuato dal fratello della 63enne, Sergio. A quanto si apprende, l’uomo non ha visto direttamente il corpo senza vita, ma alcune sue foto.

La morte della donna rimane un giallo. Ma gli inquirenti sperano che l’esame autoptico – affidato all’anatomopatologo Fulvio Costintinides – possa sciogliere i due punti cruciali della vicenda: quando e come è morta Liliana, scomparsa da casa, proprio nel rione di San Giovanni, il 14 dicembre.

Dalle prime evidenze, il decesso della 63enne, ex dipendente della Regione, potrebbe essere avvenuto per soffocamento, causato dai due sacchetti legati sulla testa. Ma non è stata del tutto esclusa nemmeno l’ipotesi del suicidio in quanto, sul luogo del ritrovamento del corpo, passato al setaccio dagli agenti della Polizia Scientifica, non sono stati trovati segni di trascinamento.