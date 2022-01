Giallo di Trieste, la Tac non ha risolto i tanti nodi da sciogliere

Bisognerà attendere l’autopsia: dalla Tac, eseguita nella giornata di sabato, non sono emersi elementi decisivi per capire se il corpo rinvenuto il 5 gennaio nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni sia quello di Liliana Resinovich, ne come la donna sia morta.

La Procura della Repubblica di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo, non ha ancora sciolto la riserva. I consulenti scelti per l’esame autoptico - Fabio Cavalli e Fulvio Costintinides - parlano di un'elevata probabilità che il corpo sia quello della 63enne, scomparsa da casa dal 14 dicembre, ma i dubbi saranno cancellati dall’esame autoptico previsto per domani.

La Squadra Mobile della Questura di Trieste, guidata dalla Pm Maddalena Chergia, assieme alla Polizia Scientifica, sta continuando ad analizzare ogni oggetto ritrovato sul cadavere, per cercare di trovare quanti più elementi possibili per le indagini.

La donna trovata senza vita dovrebbe essere morta per soffocamento, causato da due sacchetti legati sulla testa. Resta in piedi il possibile suicidio in quanto sul luogo del ritrovamento del corpo non sono stati trovati segni di trascinamento. Ovviamente l’ipotesi più probabile è quella del delitto, ma il decesso non dovrebbe essere avvenuto in tempi lontani, quasi certamente non il 14 dicembre, giorno della scomparsa di Liliana Resinovich. Molti dei dubbi saranno, però, cancellati solo dall’autopsia di domani.