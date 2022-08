Giallo di Trieste, Liliana Resinovich si è suicidata

Liliana Resinovich si sarebbe suicidata e sarebbe morta due o tre giorni prima del ritrovamento del corpo, il 5 gennaio, in un'area boschiva nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. A causare il decesso sarebbe stata l'asfissia causata dai due sacchetti stretti (non troppo) sulla testa.

Lo riporta - in base alle prime indiscrezioni emerse oggi - la perizia disposta dalla Procura, eseguita da Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli. L'esame non è stato ancora depositato in Procura.

L'esito potrebbe mettere la parola fine al giallo, cominciato con la scomparsa della 63enne, il 14 dicembre 2021. Anche se restano molti aspetti da chiarire. Il corpo di Liliana fu trovato vestito, e il corpo in due sacchi della spazzatura.

Il fascicolo - aperto dopo la scomparsa di Liliana - è sempre rimasto a carico d'ignoti. E in questi mesi non sono emersi nuovi elementi in ambito investigativo. Gli inquirenti hanno mantenuto la linea del massimo riserbo, in attesa di avere a disposizione l'esito di tutte le analisi tecniche disposte.