Giallo di Trieste, sul cordino trovato un Dna misterioso

Continua il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.

Le tracce di Dna riscontrate sul cordino che stringeva al collo i due sacchetti di nylon, nei quali era infilata la testa della donna, non sono del marito, Sebastiano Visintin, né dell'amico, Claudio Sterpin, e nemmeno del vicino di casa.

Secondo il Corriere della Sera, che ha anticipato l'esito dell'analisi genetiche disposte sul reperto ed eseguite nei laboratori della Scientifica di Milano, dove era già stata isolata un'impronta della vittima, non appartengono a nessuna delle tre persone in qualche modo a lei più vicine.

Gli esami tossicologici effettuati sul corpo e sulle matrici biologiche prelevate durante l’autopsia, avevano rivelato che Liliana, prima di spegnersi, non aveva assunto droghe, né farmaci o sostanze tossiche.

Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, continuano. Ma l'ipotesi che Liliana si possa essere tolta la vita si fa via via più concreta dato che, al momento, non sono emersi chiari indizi di un intervento esterno che possa aver causato la sua morte.