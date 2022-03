Giallo di Trieste, tracce del dna di Liliana sul cordino

Dai laboratori della Polizia Scientifica, che stanno indagando sul giallo di Trieste, emerge un importante risultato. Sul cordino che stringeva i sacchetti attorno al corpo di Liliana Resinovich, infatti, sono state rinvenute tracce del dna della 63enne, trovata senza vita il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico.

La scoperta parrebbe, quindi, rafforzare l’ipotesi di un suicidio. La Procura di Trieste, che ha scelto la strada del silenzio finchè gli inquirenti non avranno acquisito tutti gli elementi, ha confermato il risultato, senza aggiungere commenti.

Quello che è certo è che si continua a indagare, per chiarire quanto accaduto alla pensionata, scomparsa da casa il 14 dicembre. Importanti, in questo senso, saranno le indagini tossicologiche e gli altri esami tecnici in corso di esecuzione sugli oggetti ritrovati sul corpo senza vita della 63enne.