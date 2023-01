Giallo di Trieste, un anno fa il ritrovamento del corpo di Liliana

I primi messaggi avevano iniziato a circolare a metà pomeriggio poi, alla spicciolata, tutti i giornalisti avevano iniziato a confluire in zona. Il 5 gennaio di un anno fa veniva ritrovato il corpo senza vita di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021 dal suo appartamento nel rione di San Giovanni a Trieste.

A trovarla i Vigili del fuoco che, con i volontari, dal primo mattino avevano iniziato a passare al setaccio il parco dell’ex Ospedale psichiatrico, poco distante dall’abitazione della donna.

In un primo momento, le poche informazione che trapelavano non lasciavano spazi a dubbi: omicidio. Sul posto era arrivato anche il marito Sebastiano Visintin, dopo aver passato il pomeriggio ospite delle televisioni nazionali; ancora non c'era certezza che quella fosse la sua Lilly.

L’amico speciale, Claudio Sterpin, invece si presentò il giorno dopo con una rosa. Nel corso degli esami, i dubbi su un possibile omicidio sono stati cancellati dalle prove che escludono l’intervento di terzi. Quello di Liliana, a oggi, risulta un gesto volontario anche se le attività della Squadra Mobile proseguono.

Il procuratore Antonio De Nicolo ha più volte sottolineato come non ci siano elementi di prova di un possibile delitto ma, visto anche il clamore mediatico nazionale, non si vuole lasciare spazio a dubbi e le indagini sul 'giallo' non sono ancora chiuse.