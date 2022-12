Giallo di Trieste, un anno fa la scomparsa di Liliana Resinovich

E' passato un anno dal 14 dicembre 2021 quando Liliana Reisinovich, intorno alle 9 del mattino, ha lasciato casa sua, nel rione di San Giovanni, a Trieste, per non farvi più ritorno.

Il corpo senza vita della 63enne - la testa in due buste di nylon, strette con un cordino, e il corpo in due sacchi di plastica, uno infilato dall'alto, uno dal basso - sarà ritrovato il 5 gennaio nell’ex parco dell’ospedale psichiatrico, poco lontano, in linea d’aria, da via Verrocchio, dove viveva con il marito Sebastiano, a lungo indagato insieme a Claudio Sterpin, una dolce amicizia che la donna avrebbe dovuto andare a trovare proprio quel mattino.

Una storia che, complici anche i media nazionali che si occupano di cronaca nera, alla ricerca costante di omicidi in un Paese dove, nel 2021, di delitti se ne sono registrati 303, di cui 139 in famiglia, alla fine è solo un dramma della solitudine.

Il quadro è sempre stato abbastanza chiaro agli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Trieste e alla Procura diretta da Antonio De Nicolo dove si è iniziato a parlare di suicidio fin dalle prime settimane dopo il ritrovamento del corpo, che non presentava alcun segno di colluttazione, aggressione o violenza, ma nemmeno di droghe o alcol. Dall'autopsia, era emerso come Liliana fosse morta "per scompenso cardiaco acuto".

Numerose sono state le perizie svolte sul cadavere e su vari materiali e reperti ma nessuna, nonostante la professionalità dei periti incaricati, è riuscita a individuare dove Liliana sia stata nel lungo intervallo tra il giorno della scomparsa e quello del ritrovamento del corpo. E non è emerso nulla che accreditasse anche un minimo dettaglio per cercare un colpevole. Restano da chiarire, però, diversi aspetti della vicenda, ad esempio come il corpo si sia conservato così a lungo e se, in effetti, il decesso, come ipotizzato, sia avvenuto entro 48 ore dal ritrovamento.