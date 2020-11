Giardiniere si ferisce a una gamba con la motosega

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio, nella zona di via dell'Assenzio, a Opicina, nel comune di Trieste. Per cause in corso di accertamento, un giardiniere di 44 anni che stava eseguendo alcune operazioni di potatura si è procurato un profondo taglio alla gamba, sotto il ginocchio, con la motosega.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale. La lesione è seria, ma il giardiniere non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, per tutti gli accertamenti, i Carabinieri.