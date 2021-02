Gincana nel parcheggio del supermercato: ubriaco e senza patente

Ubriaco e senza patente perché ritirata, un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Udine, giovedì scorso, e trattenuto per tutta la notte nella caserma di viale Trieste. Il provvedimento è scaturito per la contestazione dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test etilometrico. Venerdì mattina il giudice di Udine ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.



I FATTI. L'uomo, giovedì pomeriggio 18 febbraio, è stato notato mentre nel parcheggio del supermercato Prix, sgommava facendo testacoda a bordo di un'auto. I carabinieri della sezione radiomobile sono così intervenuti per fermarlo, identificandolo. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza si è rifiutato di sottoporsi al test etilometrico, tentando anche di colpire i carabinieri. A questo punto sono scattate le manette ai polsi dello straniero che e’ stato arrestato.