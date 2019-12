Giocatolli non a norma, sequestri in due negozi

Sono stati sequestrati circa 60 giocattoli in due negozi gestiti da cittadini cinesi nel corso dei controlli di dicembre dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine. Lo scopo è di garantire la massima sicurezza ai consumatori nel periodo natalizio. Nel mirino dei Nas i prodotti da forno e i dolci tipici di questo periodo, ma anche giocattoli, luci e oggetti per la decorazione della casa.

I primi controlli hanno riguardato due attività in comune di Pordenone. In due occasioni diverse sono stati trovati giochi che non riportavano le spiegazioni di utilizzo in lingua italiana e che non recavano la dicitura, obbligatoria, "non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni" o "non adatto a bambini di età inferiore hai 36 mesi". Sono stati sequestrati 25 giocattoli in un'occasione e altri 30 in un secondo controllo. Per i due titolari è scattata alla sanzione amministrativa di circa 3mila euro.

I controlli eseguiti, invece, dai carabinieri del Nas di Udine, che hanno competenza sull'intera regione, non hanno portato ancora a individuare irregolarità per quanto attiene a pasticceria e laboratorio artigianale che producono i dolci tipici natalizi. I controlli, avviati l'8 dicembre, continueranno fino al 6 gennaio.