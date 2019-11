Gioco d'azzardo, scoperti tre locali irregolari

Raccoglievano scommesse per conto di bookmaker esteri attraverso il meccanismo del centro trasmissione dati (Ctd) senza avere la licenza necessaria. È questa la motivazione che ha portato alla notifica delle irregolarità a due locali pubblici della nostra regione, a Campoformido e a Pordenone.

Inoltre, in un bar di Trieste sono stati trovati tre apparecchi Awp sprovvisti di autorizzazione e con le schede di gioco alterate per superare tutti i tipi di blocco previsti dalla normativa tecnica di settore, che funzionavano anche se scollegati dalla rete telematica di trasmissione dati dell’Agenzia dogane e monopoli. Per tali irregolarità le sanzioni previste, nei confronti dell’esercente/gestore, ammontano a circa 100.000 euro, oltre al calcolo e all’accertamento del prelievo erariale unico (PREU) evaso.

Le irregolarità sono state evidenziate nel corso dei controlli da parte dell’Agenzia dogane e monopoli nell’ambito di un’operazione di contrasto al gioco illegale che si è svolta durante la prima settimana di novembre congiuntamente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.