Gioielli in oro nascosti in una controsoffitta, nei guai un 'Compro oro' di Pordenone

A Pordenone, con la Fase due legata all'emergenza Coronavirus, hanno riaperto i battenti diverse attività commerciali, tra cui i 'Compro oro'. Proprio su questa tipologia di negozio si sono concentrati i controlli della Questura di Pordenone, su indicazione del Questore, Marco Odorisio, per monitorare un eventuale stato di bisogno e necessità fra le persone e prevenire eventuali fenomeni di ricettazione.

Martedì 6 maggio i controlli si sono concentrati su tre attività del capoluogo, riscontrando gravi irregolarità, amministrative e penali, in una di queste.

In un punto vendita, intestato a una 57enne residente a Pordenone, sono state riscontrate irregolarità nella conservazione della documentazione dei dati relativa all’oro ricevuto. Nella cassaforte installata nel retro bottega, aperta con ritrosia e resistenza da parte della dipendente, i poliziotti hanno scoperto otto sacchetti in nylon contenenti catenine, collane, braccialetti, spille, ciondoli, tutti non registrati e in alcun modo riconducibili ai proprietari.



Accertate le irregolarità è stata informata anche la Squadra Mobile, che il mattino successivo, giovedì 7 maggio, ha effettuato un ulteriore controllo, scoprendo in una controsoffittatura del negozio altri gioielli in oro ricevuti dal negozio in due diverse giornate, nella seconda metà del mese marzo - quindi durante il periodo di chiusura ex DPCM covid-19 - da un uomo pordenonese gravato da precedenti penali.La titolare dell’impresa e la collaboratrice sono state accompagnate in Questura, dove i 200 grammi circa di gioielli rinvenuti nel negozio sono stati analizzati, confermando che non si trattatava di oggetti di bigiotteria, come affermato dalle due donne, ma di gioielli in oro e argento.Le due donne sono state indagate in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso.Il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha disposto, in via d’urgenza, la revoca della licenza al negozio. Oggi, sabato 9 maggio, il provvedimento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pordenone.