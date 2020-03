Gioielli rubati, si cercano i proprietari

Nell’ambito di un attività d’indagine relativa ai reati contro il patrimonio recentemente condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Palmanova e coordinata dalla Procura di Udine, i militari hanno sequestrato un gran numero di monili in oro. Si tratta di catenine da uomo e da donna, braccialetti, anelli, fedi nuziali, orecchini, ciondoli e medagliette. Mentre per alcuni oggetti, anche grazie al contributo degli organi di stampa, è stato possibile risalire ai proprietari, per altri si rimane in attesa di riconoscimento.

L’ipotesi – spiegano gli uomini dell’Arma - è che possano essere provento di qualche furto in abitazione verificatosi in regione, verosimilmente nel corso dei mesi di gennaio e febbraio. Al momento oltre ai monili fotografati (in allegato tutte le immagini) rimangono ancora da riconoscere una fede nuziale in oro giallo recante l’incisione “7.11.97 Gynthia”; un braccialetto da bambino in oro giallo con targhetta con il nome “Nora” corredato da una coccinella, una medaglietta raffigurante un piccolo angelo con, sul retro, la scritta “1°anno” e una piccola medaglietta in oro giallo con un angelo alato con riportato sul retro l’iscrizione “Nora 15.04.2012”.

Si invitano chi dovesse riconoscere alcuni dei preziosi a mettesi in contatto con i Carabinieri di Palmanova al numero 0432 835100 per le verifiche e gli approfondimenti del caso.