Giornalismo in lutto, è morto Demetrio Volcic

Si è spento a Gorizia Demetrio Volcic, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Aveva da poco compiuto 90 anni, ma negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate.

Il suo sguardo e le sue cronache avevano aperto una finestra oltre la 'cortina di ferro', raccontando la realtà dell'Est Europa con le sue cronache da Praga, Vienna, Bonn e Mosca.

Era nato a Lubiana da padre triestino e madre goriziana. La sua famiglia si era poi trasferita in Slovenia durante il fascismo, per rientrare in Italia alcuni anni più tardi.

Fu direttore del Tg1 e, dalla metà degli anni '90, si dedicò alla carriera accademica e politica. Dal 1997 entra in Senato, eletto nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, subentrato per elezione suppletiva a Darko Bratina, deceduto il 23 settembre 1997. Dal 1999 al 2004, eletto nelle liste dei Democratici di Sinistra, è stato membro del Parlamento europeo, facendo parte del gruppo del Pse e ricoprendo l'incarico di membro effettivo della commissione affari regionali e trasporti e di membro supplente della commissione affari esteri, diritti dell'uomo, sicurezza comune e la politica di difesa. Era anche stato tra i relatori per l'ingresso, nel 2004, di dieci nuovi Paesi membri dell'Unione europea, con la responsabilità sul processo di avvicinamento della Slovenia all'Ue.

Uomo di confine, Volcic aveva vissuto in molte città, tra cui Vienna e Parigi. Aveva pubblicato numerosi libri di successo, l'ultimo dei quali uscito nel 2021, una sorta di collage di quanto aveva scritto in precedenza con capitoli inediti.

Lascia la moglie e un figlio, che vive a Mosca.

Tanti i messaggi di cordoglio. "A nome dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia esprimo grande cordoglio per la scomparsa di Demetrio Volcic. La sua morte rappresenta una grave perdita per la nostra regione e l'intero Paese, sia sotto il profilo umano sia professionale. Uomo di grande spessore culturale e professionale, Volcic nel suo ruolo di giornalista, e in particolare di inviato della Rai all'estero, ha saputo raccontare quanto accadeva oltre che nelle capitali europee anche nell'allora Unione sovietica e i cambiamenti che hanno investito i Paesi dell'Est. Di lui va inoltre ricordato l'impegno politico, che lo ha portato a lasciare la propria professione per rappresentare la nostra regione e il Paese sia in qualità di Senatore della Repubblica, sia come europarlamentare", il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

“Profonda tristezza per la scomparsa di Volčič, con lui se ne va un pezzo della nostra storia. Le sue opere e il suo stile gli hanno già assegnato il posto che merita: tra i grandi giornalisti italiani, tra gli intellettuali figli del nostro mondo plurale, tra gli uomini che col lavoro hanno dato orgoglio agli sloveni in Italia. Spirito europeo, osservatore e testimone dei grandi mutamenti del Vecchio continente, senatore ed europarlamentare stimato, abbiamo da poco salutato a Gorizia l’uscita del suo ultimo libro ed oggi prendiamo congedo dalla sua voce inconfondibile. Ci impegniamo a fare nostra la sua lezione di rigore e cordialità”. Così la senatrice Tatjana Rojc ricorda Demetrio Volcic, di cui lo scorso 22 novembre in occasione del 90esimo compleanno, aveva partecipato alla presentazione del suo ultimo libro, in lingua slovena, 'Iz ozadja' (Dal retroscena).